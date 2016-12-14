На кондитерській фабриці промисловий міксер змолов робітницю

Трагічний випадок стався на кондитерській фабриці в російському Сергієвому Посаді. У 24-річної працівниці в промисловий міксер впав телефон, вона потягнулася за ним, і в цей момент дівчину затягнуло в чан.

Від отриманих травм працівниця фабрики померла, повідомляє сайт НТВ.Ru з посиланням на управління СК по Московській області.

За попередніми даними, працівниця фабрики грубо порушила правила безпеки на виробництві.