На кондитерській фабриці промисловий міксер змолов робітницю

На кондитерській фабриці промисловий міксер змолов робітницю

Від отриманих травм працівниця фабрики померла.

Джерело: Відомості

Трагічний випадок стався на кондитерській фабриці в російському Сергієвому Посаді. У 24-річної працівниці в промисловий міксер впав телефон, вона потягнулася за ним, і в цей момент дівчину затягнуло в чан.

Від отриманих травм працівниця фабрики померла, повідомляє сайт НТВ.Ru з посиланням на управління СК по Московській області.

За попередніми даними, працівниця фабрики грубо порушила правила безпеки на виробництві. 

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