ЗМІ: чеченські контрактники звільнені за відмову від відрядження до Сирії (відео)

Джерела повідомляють про звільнення зі служби 12-ти військових, які не побажали залишати країну. Всі вони - уродженці Чечні.

За інформацією «Кавказького вузла», з частиною військових, які несуть службу на базі в Ханкалі, достроково припинено контракт через їх відмову вилетіти в «гарячу точку». Джерело, яке повідомило про це, стверджує, що охочих поїхати на війну при цьому дуже багато. За відрядження їм обіцяють велику матеріальну винагороду та різні пільги. За його словами, серед військових є чеченці, дагестанці, росіяни та представники інших національностей. Нагадаємо, що Ханкала - це головна військова база російських військ в Чечні.

Ця інформація побічно підтверджує, що відправка контрактників в Сирію як мінімум планується. Офіційного ж підтвердження досі немає. Рамзан Кадиров у своєму виступі спростовував повідомлення про те, що чеченські військові беруть участь в наземних операціях в Сирії.

Приводом для розмов про чеченських контрактників в Сирії став відеозапис, що з'явився в інтернеті шість днів тому. На ній військові розповідають про підготовку до вильоту в «гарячу точку». У зв'язку з появою ролика порушено кримінальну справу, повідомило «Росбалту» джерело в Чечні. «Було поставлено під загрозу життя самих військовослужбовців», - пояснив він, не назвавши при цьому статтю, по якій ведеться розслідування. В рамках кримінальної справи вже затримано п'ять осіб.

Скандальне відео з'явилося в інтернеті шість днів тому. Любительська зйомка зафіксувала людей у ​​формі з нашивками «Військова поліція», їхні обличчя можна добре розгледіти. Вони говорили на чеченській мові, чому направляються до Сирії. Згодом відео було видалено з багатьох джерел, але збереглося в архівах ЗМІ.

Незабаром після публікації відео газета «Известия» повідомила з посиланням на власні джерела, що чеченські військовослужбовці дійсно направляються до Сирії для охорони військової бази «Хмеймім». До складу бригади увійшли колишні члени батальйонів «Схід» і «Захід».

Кадиров незабаром спростував цю інформацію. «Відповідально заявляю, що в Чеченській Республіці немає ніяких батальйонів" Схід "і" Захід ", - написав він у Instagram. - У Чечні, як і в будь-якому іншому регіоні, дислоковані підрозділи МО РФ. У них проходять службу громадяни Росії з Чечні та інших суб'єктів Федерації. Добре відомо, що російські війська не беруть участь в наземній операції в Сирії. Якщо ж військовим, дислокованим у частини в Чечні коли-небудь надійде наказ нести службу з охорони авіабази в Сирії, то їм випаде найщасливіший жереб», - написав Кадиров.

Відзначимо, що слова Кадирова в цілому не суперечать інформації, опублікованій в ЗМІ. Раніше зазначалося, що відправка військових відбудеться в кінці грудня, однак після публікації відео вона буде відстрочена через порушення анонімності і виникнення загрози для самих контрактників, написала журналіст Катерина Нерознікова.