Світ звинувачує Асада та Росію у різанині, влаштованій у колись підконтрольній бойовикам зоні

Світ – у шоці від дій вояків режиму Башара Ассада та їхніх російських союзників у сирійському місті Алеппо. Інформація про різанину цивільних у зонах, що їх раніше контролювали антиурядові повстанці, а відтак захопили проурядові з‘єднання, змусила вийти на вулиці тисячі людей у різних містах. У Берліні сирійці вимагали рішучих дій від уряду США. А представниця США в ООН Саманта Павер напряму звинуватила Росію, Сирію та Іран.

“Це – ваш зашморг, три члени ООН. Ви затягаєте зашморг на шиї цивільних. Ви маєте соромитися. Замість цього це вас підбадьорює. Ви готуєтеся до наступних атак. Ви насправді не здатні соромитися? Не існує нічого, чого б ви соромилися?” - сказала вона.

У Парижі десятки протестувальників зібралися біля президентського палацу. Вони закликали західні держави втрутися, аби зупинити бойові дії в Алеппо.

У середу у французькій столиці відбудеться ще одна маніфестація солідарності із жертвами Алеппо, інформує Євроньюс.