У Ізраїлі пройшла «ніч довгих ножів»

У групових зіткненнях із застосуванням холодної зброї минулої ночі з ножовими пораненнями різного ступеня тяжкості в різних місцях Ізраїлю були госпіталізовані п'ять осіб, повідомляє IsraInfo.

Недалеко від півночі на підприємстві «Маоф», розташованому на півдні країни, сталася масова поножовщина між робітниками. 18-річний хлопець із проникаючим пораненням у верхню частину тіла був доставлений у лікарню.

Через кілька годин вчинили побоїще відвідувачі пабу в місті Рамат-Ішай на півночі Ізраїлю. З ножовими пораненнями трьох молодих людей транспортували в госпіталь. 20-річний хлопець перебуває у важкому стані.

У цей же час поліцейських викликали в ще одному північноізраїльському місті — Мігдаль а-Емек. Виявили поранену ножем молоду людину. Обставини події з'ясовуються.