Президент Філіппін зізнався, що особисто вбивав підозрюваних

Президент Філіппін Родріго Дутерте зізнався, що особисто вбивав підозрюваних, коли був мером міста Давао.

"У Давао я робив це (вбивав підозрюваних. - прим.) особисто. Просто щоб показати хлопцям (поліції. - прим.), що, якщо я можу зробити це, то чому вони не можуть", - наводить AFP слова філіппінського лідера.

Дутерте також додав, що сам займався патрулюванням магістралей на мотоциклі, під час якого шукав сутички, щоб убити кого-небудь. Президент Філіппін зазначив, що не планує згортати розпочату ним кампанію по боротьбі з наркоторгівлею.