Росія оголосила про завершення боїв в Алеппо

Мирне населення покидає східний Алеппо. 13 грудня 2016

Про це 13 грудня оголосив постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін. Він також підтвердив угоду з повстанцями про надання шляхів виходу з міста, повідомляє агентство RFI.

«Сама остання інформація, полягає в тому, що військові дії в східному Алеппо припинені», — наводить «Інтерфакс» слова Чуркіна на засіданні Радбезу ООН. «Сирійський уряд відновив контроль над східним Алеппо, так що тепер настає етап практичних гуманітарних дій», — додав він.

Раніше представники повстанців в східному Алеппо заявили про укладення угоди з урядом Асада про евакуацію мирних жителів і бойовиків з легким озброєнням зі східних кварталів міста. Як повідомив пізніше телеканал «Аль-Джазіра», в керівництві сирійської армії також підтвердили цю інформацію.

Гарантами виконання угоди про виведення мирних жителів і бойовиків опозиції з східного Алеппо виступають Росія і Туреччина, повідомляє газета The Guardian. Цю інформацію виданню підтвердили джерела в турецькому уряді і в керівництві сирійської опозиції. Угода вже вступило в силу.

Як повідомляє агентство France-Presse, постійний представник США в ООН Саманта Пауер висловила побажання, щоб контроль за евакуацією мирного населення та учасників збройних формувань здійснювали міжнародні спостерігачі. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив про готовність ООН допомогти в евакуації і спостереженні за виконанням угод.