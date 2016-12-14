Бразилію заполонили протести проти економічних реформ

У столиці країни - місті Бразиліа - в зіткненнях з поліцією постраждали більше 10 чоловік. Правоохоронці намагалися розігнати натовп, у відповідь мітингувальники почали закидати служби безпеки камінням і пляшками, пишуть закордонні ЗМІ.

Маніфестанти били вітрини магазинів і підпалили автобус. Щонайменше 40 осіб було затримано. В Сан-Паулу поліції також довелося застосувати силу, щоб заспокоїти демонстрантів.

Приводом для хвилі протестів стало схвалення бразильським сенатом поправки до конституції про обмеження держвидатків. Згідно з документом, протягом найближчих 20 років витрати уряду не повинні перевищувати рівень інфляції попереднього року.

Цей проект вважають одним із головних ініціатив президента Мішела Темера. Опозиція закон критикує. Її лідери говорять, що позбутися від дефіциту бюджету в такий спосіб не вийде, а скорочення фінансування освіти, охорони здоров'я та соціальних програм негативно вплине на рівень життя людей.