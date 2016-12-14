Американські компанії відмовляються допомагати Трампу в депортації нелегальних емігрантів

У листі вони заявили про свою відмову брати участь у створенні бази даних для подальшої депортації нелегальних мігрантів. Лист підписали понад 200 осіб з компаній Google, Twitter і Salesforce.

"Ми відмовляємося створювати систему даних, засновану на віросповіданні людей, свободу якого забезпечує конституція. Ми відмовляємося сприяти масовій депортації людей, чию присутність уряд вважає небажаною", - цитує звернення закордонні ЗМІ.

Таким чином, керівники, програмісти, дизайнери та інші співробітники висловили свою солідарність з мігрантами, чиє перебування в США знаходиться під загрозою у зв'язку з політикою Трампа.

Раніше Трамп пообіцяв припинити нелегальну імміграцію з Мексики, а також ввести заборону на в'їзд мусульман, які прибувають з країн, де спостерігається висока терористична активність. Більш того, він заявляв про намір депортувати іноземців, які потрапили до Сполучених Штатів незаконним шляхом і причетних до скоєння правопорушень на території країни.