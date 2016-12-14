Фанату "Breaking bad", який розчинив тіло коханця-поліцейського в кислоті, дали довічне

У Великобританії суд засудив 50-річного італійця Стефана Бріцці до довічного ув'язнення за вбивство поліцейського Гордона Семпла і спробу приховати тіло, розчинивши його в кислоті. Бріцці задушив жертву під час заняття любов'ю з елементами BDSM, передає Guardian.

Бріцці познайомився з Семплом через популярний додаток для гей-знайомств. Чоловіки зустрілися і попрямували додому до Бріцці, де, вживши, за непідтвердженими даними, метамфетамін, зайнялися сексом з елементами BDSM. В ході статевого акту поліцейський помер від удушення. Бріцці вирішив позбутися тіла.

Італієць - великий фанат серіалу "Breaking bad" ( "У всі тяжкі"). І від тіла коханця він вирішив позбутися в стилі героїв серіалу: Бріцці спробував розчинити тіло Семпла в кислоті. Але це йому не вдалося - сусіди через чотири дні відчули дивний запах і викликали поліцію. Поліцейські встановили, що Бріцці не просто намагався розчинити покійного в кислоті. Чоловік, за даними слідства, приготував і з'їв частину тіла Семпа.

Вироком суду Бріцці отримав 24 роки ув'язнення, плюс ще сім років за створення перешкод судочинству. Раніше італієць заявляв, що задушив коханця за наказом Сатани.