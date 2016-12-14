Канадський Ванкувер розпочинає нову боротьбу з наркозалежними

Влада канадського Ванкувера схвалила підвищення податку на нерухомість, повідомляє Associated Press. Таким чином, планується направити додаткові кошти на боротьбу з різким зростанням передозувань героїном в останні місяці.

Число випадків передозувань в місяць в 2016 році становить близько тисячі, тоді як в минулі роки воно не перевищувало 500-600. По всій провінції за 10 місяців сталося 620 смертельних випадків передозування героїном, змішаним з фентанілом - кінським транквілізатором, який посилює "ефект".