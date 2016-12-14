В Ізраїлі євреї протестують проти закриття поселення Амона

Сотні молодих єврейських націоналістів і поселенців провели у вівторок демонстрацію протесту навпроти резиденції прем‘єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху на знак протесту проти планів закриття єврейського поселення Амона на Західному березі річки Йордан.

Евакуація переселенців звідти запланована на 25 грудня, інформує Євроньюс.

“Якщо цей крайній правий уряд “Лікуд” не може встановити порядок у Юдеї та Самарії, де мають право жити євреї, то він не має права керувати цією країною”, - заявляє Даніель Луріа, представник організації єврейських поселенців “Корона священиків”.

Амона є найбільшим із приблизно ста єврейських поселень, що були споруджені без дозволу, але за мовчазного сприяння ізраїльського уряду на Західному березі річки Йордан.