Чоловік, який скинув дівчину зі сходів метро в Берліні, заарештований

Жахливий напад потрапив на камеру зовнішнього спостереження у підземці, повідомляє Quibbll.

Поліція припускала, що чоловік мігрант з Афганістану, йому близько 25 років. Відомо, що постраждалій 26 років, після падіння в дівчини складний перелом руки.

На початку розслідування поліція ніяк не могла знайти свідків нападу. Але після обіцянки охоронця охоронцеві Леді Гаги і Шарліз Терон Майкла Кугера виплатити € 2000 на обмін на будь-яку інформацію, в управління поліції звернулися близько 10 очевидців.

Після їхніх показань поліція заарештувала нападника і ще трьох молодих людей, які в той момент перебували поруч із ним. Імена і будь-яка інша інформація не розголошуються в інтересах слідства.

Стало також відомо, що стан постраждалої наразі стабільний. Крім допомоги в пошуках підозрюваних, 54-річний Майкл Кугер виписав дівчині чек на € 10 000, половина з яких повинні покрити лікування, а інші € 5000 — в якості моральної підтримки і можливості взяти відпустку.