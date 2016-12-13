Чиновник Януковича наїхав на близнят-школярок у Москві

Після наїзду водія Mercedes Gelandewagen на дівчаток-близнюків в Москві порушено кримінальну справу. Водій — за неофіційними відомостями, це колишній український чиновник, який втік до Росії — проїхав на червоне світло, збив дітей, а поки пасажир автомобіля надавав їм допомогу, зник з місця ДТП. Постраждалі тим часом знаходяться в лікарні з важкими травмами. Поліція посилено шукає водія-втікача, повідомляє Gazeta.ru.

Діти за руку з мамою переходили дорогу по пішохідній зоні на дозволяючий сигнал світлофора.

Наразі дівчатка з важкими травмами перебувають в одній із московських клінік.

За відомостями видання «МК», в момент аварії власник позашляховика Володимир Попов сидів на пасажирському місці, а машиною керував 36-річний Олександр Шарий.

Він виявився біглим українським чиновником епохи Віктора Януковича. У березні 2013 року тодішній Президент України призначив його заступником голови Держінспекції з питань праці. З 18 квітня 2014 року Шарий знаходиться в розшуку.

Українські правоохоронці розшукують його за підозрою в шахрайстві — разом зі своїм підлеглим Шарий привласнив гроші людей, які бажали привезти гуманітарну допомогу, але нічого натомість для них не зробив. Офіційно з посади він був звільнений у травні 2014 року.