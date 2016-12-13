Венесуела закрила кордон з Колумбією на три доби – на той час, поки пройде оголошене раніше вилучення з обігу купюри номіналом у 100 боліварів.

Венесуельська влада переконана, що мафія контрабандно вивозить ці банкноти до Колумбії в рамках плану з боку “ворогів Венесуели” з підриву її економіки, повідомляє Євроньюс.

“Через різні неурядові організації США спланували цей фінансовий заколот, аби задушити нашу країну і підбурити людей. Все це частина економічної війни,” – говорить міністр внутрішніх справ Нестор Реверол.

100 боліварів, які через інфляцію наразі вартують лише 2 американських центи, і на які не можна купити навіть льодяника, є найуживанішою купюрою у готівковому обігу. Люди занепокоєні тим, що на обмін їм дали лише три дні:

“Це безглуздя – отак чи не за один день вони хочуть вилучити ці паперові купюри, що складають майже 80% готівки, яка використовуються у щоденному житті.”

“Це нелогічно. Їх треба вилучати з обігу поступово, крім того, є ще нова монета, і це занадто знецінить цю купюру. Отже від цього страждають прості люди, пересічні венесульці.”

Закордонні експерти вважають, що венесуельська влада вилучає готівку, аби зупинити неконтрольоване знецінення валюти відносно курсу американського долара на чорному ринку.

Венесуела наразі переживає глибоку економічну кризу, людям бракує харчів і товарів щоденного вжитку.