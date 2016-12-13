Головними жертвами битви за Алеппо є мирні жителі, – на цьому наголошують представники ООН та активісти-правозахисники.

Підрозділ ООН із захисту прав людини напередодні заявив, що зі східного Алеппо, яке донедавна утримувалося повстанцями, зникли сотні цивільних чоловіків, які, ймовірно, перебувають у руках сирійської урядової армії, де до них можуть застосувати жорстокі методи.

Крім того, ООН звинувачує і повстанців: за даними організації, два угруповання – колишня “Аль-Нусра” та батальйон Абу Амара – за останні два тижні викрали та вбили невідому кількість мирних жителів.

Тим часом військова операція в Алеппо добігає кінця.

У вівторок Росія повідомила, що сирійські урядові війська контролюють понад 98% території міста. За даними росіян, повстанські угруповання наразі утримують лише 3 кв км у східній частині Алеппо.

Представник сирійської армії зазначив, що повстанці “тікають у паніці”.

Водночас джерело в одному з повстанських угруповань заявляє, що їхні бійці зайняли нову лінію оборони уздовж річки, що протікає містом, інформує Євроньюс.