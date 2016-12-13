Горбачов розповів, чому не не намагався заарештувати Шушкевича, Єльцина і Кравчука

Як відомо, 8 грудня 1991 року лідери Росії, України і Білорусі Борис Єльцин, Леонід Кравчук і Станіслав Шушкевич підписали в Біловезькій пущі документи, які припинили існування СРСР, і проголосили створення Співдружності Незалежних Держав. У результаті, 25 грудня 1991 Михайло Горбачов оголосив про складання повноважень Президента СРСР, повідомляє BelSat.

В нещодавньому інтерв’ю Михайло Горбачов пояснив, чому не намагався заарештувати Президента Росії Бориса Єльцина, керівника Білорусі Станіслава Шушкевича і лідера України Леоніда Кравчука. Екс-президент СРСР висловив думку, що арешт республіканських лідерів міг вилитися в громадянську війну.

«Я думаю, це пахло громадянською війною. Це небезпечно. Я почав інше — я віддав владу, я пішов сам, щоб уникнути кровопролиття», — сказав Горбачов.

На думку колишнього радянського лідера, факторами, які підштовхнули до розпаду Радянського Союзу, стали путч «ГКЧП» в серпні 1991 року і особливості характеру першого Президента Росії Бориса Єльцина.

«Я думаю, що найбільш серйозно, по-крупному, наслідки пішли після «ГКЧП», — підкреслив Горбачов, додавши, що «потрібно було порвати з цією зграєю» (найвищої радянської бюрократією, яка створила «ГКЧП» і намагалася відсторонити Горбачова від влади в серпні 1991 року).

Горбачов також стверджує, що бачив прояви «владолюбства» Бориса Єльцина, коли той був партійним керівником. «Він дуже переживав і дуже був незадоволений, звідси всі його протести, що він не член Політбюро...», — заявив колишній радянський лідер, який також очолював і КПРС. На його думку, Єльцин просто «не зрозумів, що його роль важлива, але вона не в тому, що він почав робити, а почав він просто боротися з Союзного центром».