Китаянка, народивши п’яту дочку, вбила чотирьох своїх дітей

Мешканка одного з селищ у провінції Гуандун (Китай) вбила чотирьох дітей після того, як народила дівчинку замість очікуваного хлопчика, повідомляє IsraInfo.

31-річна Чжоу, маючи вже чотирьох дочок, після по п’ятих пологів впала в глибоку депресію, оскільки її мрії про народження сина не здійснилися — в сім’ї народилася ще одна дівчинка. У нападі злості жінка накинулася з ножем на своїх дітей. Інцидент стався 9 грудня. Повідомляється, що найстаршій дитині було 7 років. Постраждалих дівчаток екстрено доставили в лікарню, але чотири з них врятувати не вдалося. Вижила тільки новонароджена.

У поліцію заявили сусіди. Мати була заарештована. Ведеться розслідування.

Подружня пара живе бідно, тому глава сімейства змушений працювати далеко від будинку, залишаючи дружину, дітей і батька-інваліда.