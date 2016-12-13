Прихильники Асада страчують мирних жителів в Алеппо

Сили режиму Башара Асада та шиїтське ополчення страчують мирних жителів в захоплених районах на сході Алеппо, повідомляє агентство Anadolu з посиланням на місцеві джерела.

Згідно з отриманою інформацією, проіранськи шиїтські ополченці, що підтримують режим Асада, стратили десятки мирних жителів в районах Фірдевс і Каллас.

За словами очевидця Махмуда Шейха, шиїтські ополченці спалили заживо чотирьох жінок і 9 дітей а також розстріляли 67 чоловіків.

Алеппо розташований на півночі Сирії і є другим за величиною містом країни після Дамаска.

Західну частину міста контролюють сили режиму Асада, східну — загони опозиції.