На сході Туреччини розбився винищувач F-16

Надзвичайна подія сталася під час підготовки до зниження для посадки на аеродромі Діярбакира.

Пілот встиг катапультуватися і травм не отримав. Причини катастрофи поки неясні, почалося розслідування, пишуть закордонні ЗМІ.

З цієї авіабази здійснюють бойові вильоти винищувачі турецьких ВПС, які беруть участь в антитерористичній кампанії в Сирії, а також в операціях проти курдів на території самої Туреччини і в Північному Іраку.