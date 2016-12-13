У Парижі виявлений рідкісний ескіз да Вінчі вартістю 16 млн доларів

Невідомий раніше ескіз Леонардо да Вінчі виявили мистецтвознавці в Парижі. Малюнок, на якому зображений Святий Себастьян, відданий мученицькій смерті, оцінюється в 16 мільйонів доларів.

Малюнок, виконаний чорнилом, невеликий - всього 19 на 13 сантиметрів, був створений, імовірно, між 1482 і 1485 роками. Справжність підтвердили експерти музею Метрополітен в Нью-Йорку. Вони відзначили, що малюнок створювався художником-лівшею, яким і був да Вінчі. Крім того, на ескізі є кілька написів курсивом, в стилі розробленому в Італії в епоху Ренесансу.

Цікаво, що малюнок разом з іншими малюнками з колекції свого померлого батька приніс на оцінку в Паризький аукціонний будинок звичайний доктор на пенсії, інформують закордонні ЗМІ.