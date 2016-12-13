У Нью-Йорку екстрено сів літак через можливу загрозу вибуху

Лайнер авіакомпанії Lufthansa був змушений приземлитися в аеропорту Нью-Йорка через повідомлення, що на борту знаходиться бомб.

Як повідомляє ТАРС, анонімний дзвінок надійшов в один з офісів компанії. Через це було прийнято рішення посадити Airbus A380, який прямував з Х'юстона в Франкфурт-на-Майні.

Лайнер був відігнаний у віддалений район аеропорту, де була проведена евакуація пасажирів і екіпажу. На момент інциденту на борту знаходилися близько 530 пасажирів.

В даний момент фахівці продовжують огляд пасажирського літака.