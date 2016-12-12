Суд у США відхилив запит про перерахунок голосів у Пенсільванії

Федеральний суддя в США відхилив запит кандидата в президенти від "Партії зелених" Джилл Стайн, яка домагалася перерахунку голосів за підсумками президентських виборів в листопаді.

Суд також відкинув її запит про перевірку машин для голосування на предмет їх можливого злому хакерами.

"Немає явних свідчень того, що мав місце будь-якої злом, і є переконливі докази того, що система голосування в Пенсільванії була як-небудь порушена", - сказав суддя Пол Даймонд.

Згідно з офіційними результатами голосування, Дональд Трамп став переможцем в Пенсільванії, випередивши Хілларі Клінтон приблизно на 1%.

Джилл Стайн також вимагала перерахунку голосів в штатах Мічиган і Вісконсин, де перемогу також здобув Дональд Трамп.

Минулого тижня суддя заблокував перерахунок голосів в Мічигані. Федеральний окружний суддя Марк Голдсміт заявив, що Стайн не надала йому достатніх підстав для перевірки поданих голосів.

Прихильники обраного президента називають спроби оскаржити підсумки виборів марною тратою коштів платників податків і намагаються заблокувати їх юридичними методами, повідомляє ВВС.

Експерти кажуть, що навіть в разі перерахунку голосів у всіх трьох штатах результат виборів не зміниться.