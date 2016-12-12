У Туреччині арештовано двохсот осіб за підозрою в екстремізмі
Поліція Туреччини затримала 235 осіб за підозрою в звязках із забороненим угрупованням "Курдська робоча партія"
Про це заявило міністерство внутрішніх справ.
Серед затриманих виявилися представники Демократичної партії народів, яка відстоює права національних меншин, включаючи курдів.
Міністерство внутрішніх справ Туреччини повідомило, що операція була проведена в 11 провінціях. Затриманих підозрюють в "розповсюдженні пропаганди терористичних груп".
Неясно, чи пов'язані безпосередньо арешти з вибухами в Стамбулі, в результаті яких загинули 44 людини.
Нагадаємо, 11 грудня поблизу стадіону після закінчення футбольного матчу вибухнув автомобіль, начинений вибухівкою. Ще один вибух прогримів в парку поруч зі стадіоном.
Відповідальність за вибухи взяла на себе курдська організація "Яструби свободи Курдистану". Угруповання заявляє про себе як про філію РПК, проте турецькі експерти вважають, що це одна і та ж організація, що діє під іншим ім'ям.
Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу після вибухів повідомив, що метою нападу були поліцейські. За його словами, вже затримані десять підозрюваних в причетності до організації вибухів, повідомляє ВВС.