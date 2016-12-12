У Туреччині арештовано двохсот осіб за підозрою в екстремізмі

Про це заявило міністерство внутрішніх справ.

Серед затриманих виявилися представники Демократичної партії народів, яка відстоює права національних меншин, включаючи курдів.

Міністерство внутрішніх справ Туреччини повідомило, що операція була проведена в 11 провінціях. Затриманих підозрюють в "розповсюдженні пропаганди терористичних груп".

Неясно, чи пов'язані безпосередньо арешти з вибухами в Стамбулі, в результаті яких загинули 44 людини.

Нагадаємо, 11 грудня поблизу стадіону після закінчення футбольного матчу вибухнув автомобіль, начинений вибухівкою. Ще один вибух прогримів в парку поруч зі стадіоном.

Відповідальність за вибухи взяла на себе курдська організація "Яструби свободи Курдистану". Угруповання заявляє про себе як про філію РПК, проте турецькі експерти вважають, що це одна і та ж організація, що діє під іншим ім'ям.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу після вибухів повідомив, що метою нападу були поліцейські. За його словами, вже затримані десять підозрюваних в причетності до організації вибухів, повідомляє ВВС.