Італійські правоохоронці провели успішну масштабну операцію по затриманню мафіозі

Італійські правоохоронці провели велику облаву на мафіозі в південно-східній області Апулія, заарештувавши 58 осіб.

Італійські ЗМІ, які повідомили про чергову успішну операцію по боротьбі з організованою злочинністю, називають успішні дії карабінерів великою перемогою в боротьбі проти мафіозного угрупування Sacra Corona Unita ( "Єдина свята корона"). В операції взяли участь понад 100 правоохоронців.

"Корона" є однією з наймолодших мафіозних угруповань в країні. Вважається, що вона була заснована в 1970-х роках минулого століття членами неаполітанської мафії "Каморра", яка захотіла розширити свій вплив на південний схід країни. "Корона" спеціалізується на контрабанді сигарет, наркотиків, зброї і людей, що багато в чому пов'язано з географічною близькістю Апулії до неспокійних регіонів Балкан.

Приводом для проведеної в понеділок операції стало розслідування гучного вбивства чотирирічної давності. У вересні 2012 року члени апулійської мафії жорстоко розправилися з сином свого колишнього соратника, який перейшов на бік влади.

Заарештованим ставляться в провину перевезення і розповсюдження наркотиків, вбивства за попередньою змовою, незаконне зберігання і транспортування зброї і участь в організованому злочинному співтоваристві.