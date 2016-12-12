У Китаї через негативну поведінку зможуть позбавити медичної страховки
До 2020 року уряд Китаю планує запустити єдину систему рейтингів для громадян країни.
Нова система дозволить оцінювати повсякденне життя кожного жителя Китаю. Оцінки будуть виставлятися за те, як людина поводиться на роботі, які стосунки в неї з сусідами і так далі.
Високі оцінки дозволять китайцям отримати хороші привілеї у вигляді: люкс обслуговування в поїздах, літаках і готелях. Людина, яка отримає багато високих оцінок, зможе влаштувати свою дитину в гарну школу або проконсультуватися у більш дорогого медичного фахівця. А ось ті, хто отримає багато негативних оцінок, зовсім позбавляться медичної страховки.
Примітно те, що на рейтинг китайців буде впливати навіть кількість "лайків" і коментарів на їхніх сторінках в соцмережах. Відповідно вплив інтернету на життя, ще більше збільшиться.