У Китаї через негативну поведінку зможуть позбавити медичної страховки

Нова система дозволить оцінювати повсякденне життя кожного жителя Китаю. Оцінки будуть виставлятися за те, як людина поводиться на роботі, які стосунки в неї з сусідами і так далі.

Високі оцінки дозволять китайцям отримати хороші привілеї у вигляді: люкс обслуговування в поїздах, літаках і готелях. Людина, яка отримає багато високих оцінок, зможе влаштувати свою дитину в гарну школу або проконсультуватися у більш дорогого медичного фахівця. А ось ті, хто отримає багато негативних оцінок, зовсім позбавляться медичної страховки.

Примітно те, що на рейтинг китайців буде впливати навіть кількість "лайків" і коментарів на їхніх сторінках в соцмережах. Відповідно вплив інтернету на життя, ще більше збільшиться.