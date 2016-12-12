Німецькі спецслужби підозрюють Росію в розкраданні секретних документів Бундестагу

Німецькі спецслужби підозрюють Росію в розкраданні понад 2-х тисяч секретних документів комітету Бундестагу.

Про це повідомляє газета «Франкфуртер Альгемайне». Йдеться про папери, які були опубліковані два тижні тому на платформі «Вікілікс». Вони відносяться до періоду з весни 2014-го року по січень 2015 го. Матеріали мали найнижчий рівень секретності - тільки для службового користування. Проте влада дала вказівку компетентним відомствам оцінити загрозу, що виходить від російських кібератак і дезінформації. Доповідь буде частково опублікована на початку 2017 року року.