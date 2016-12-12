У російському Кемерові бездомних ховають за допомогою екскаваторів (відео)

На підтвердження цих фактів очевидці виклали в Мережу відео, на якому екскаватор і трактор скидають труни в заздалегідь вириту довгу траншею, а потім закопують її, повдіомляє агентство FlashSiberia.

Як стверджують автори відео, саме так зараз ховають бездомних людей в Кемерові (Кемеровська область РФ) або тих, чиї тіла не забрали родичі.

«З метою економії МП «Спецбюро» міста Кемерова з 1 грудня звільнило всіх робітників і доглядачів кладовищ, тепер обходяться тракторами і екскаваторами», — пишуть очевидці.

Журналісти наразі не отримали коментарі мерії міста щодо цього інциденту.