Збанкрутілий підприємець 10 років ґвалтував дружину і дітей

У Москві поліцейські розкрили шокуючий злочин - збанкрутілий підприємець 10 років ґвалтував свою сім'ю. Також чоловік запрошував друзів на свінгерські вечірки. Як повідомляє Лайф, жертвами 47-річного злочинця стали 41-річна дружина, дві дочки 18 і 10 років і 20-річний син. Ще двоє малолітніх дітей ставали свідками регулярних оргій.

У поліцію заявила 18-річна дочка насильника Олена С. Вона повідомила, що її батько знущався над нею буквально з трьох років, а регулярне насильство над сім'єю триває вже 10 років. Приїхавши на місце, правоохоронці опитали дружину Олексія. Жінка розповіла, що він сам вступав в інтимну близькість з дітьми і влаштовував справжні оргії з залученням знайомих.

- Жінка повідомила, що чоловік постійно погрожував їй та дітям розправою в разі звернення в поліцію. Пізніше 41-річна Ольга С. поділилася, що просто боялася за своє життя і не могла в цьому зізнатися. Повідомити про свого батька вирішила студентка 2-го курсу коледжу після того, як пішов в армію її 20-річний брат Євген С.

За словами дівчини, брат останнім часом намагався протистояти батькові, але пізніше пішов в армію, залишивши її з молодшими сестрами і мамою наодинці з мучителем.

- Співробітники карного розшуку затримали чоловіка в квартирі, де він ґвалтував сім'ю останні 10 років. Олексій С. зізнався у скоєному, - розповів співрозмовник. - Стосовно нього порушено справу за статтею "Зґвалтування".

Додамо, за словами джерела, дружина Олексія могла бути причетна до того, що відбувалося у них вдома. Жінка на допиті намагалася вигородити і виправдати свого чоловіка.