Росіянин розстріляв тещу, щоб забрати свою дитину

Правоохоронці в Хакасії (РФ) ведуть пошуки 22-річного місцевого жителя, який з рушниці розстріляв тещу і її співмешканця, повідомляє агентство FlashSiberia.

За попередніми відомостями, дружина підозрюваного привезла їхню 4-місячну дитину своїм батькам у село Будьоновка, а сама поїхала у справах. Через деякий час до батьків приїхав її чоловік з рушницею.

«Не заставши там дружину, зловмисник з раніше викраденої вогнепальної зброї вистрілив у свою тещу та її співмешканця, забрав дитину і відвіз її своїм батькам, після чого продовжив пошуки дружини», — повідомляють слідчі.

Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік і жінка померли на місці події. В ході огляду місця події виявлено та вилучено гільзи 39 калібру.