На гірськолижному курорті в США горів готель. Є постраждалі

На гірськолижному курорті в США горів готель. Є постраждалі

Інцидент стався неподалік від міста Гранд-Рапідс в штаті Мічиган.

Джерело: Відомості

У неділю вдень велика пожежа сталася на гірськолижному курорті в північній частині американського штату Мічиган. Як повідомляє РІА "Новости", вогонь охопив будівлю готелю.

Інцидент стався в головній будівлі готельного комплексу, розташованого неподалік від міста Гранд-Рапідс. В результаті пожежі постраждали щонайменше 12 осіб.

Уточнюється, що на момент інциденту в будівлі перебували 113 жильців. Була проведена евакуація, на місці події працюють екстрені служби.

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