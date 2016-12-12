На гірськолижному курорті в США горів готель. Є постраждалі

У неділю вдень велика пожежа сталася на гірськолижному курорті в північній частині американського штату Мічиган. Як повідомляє РІА "Новости", вогонь охопив будівлю готелю.

Інцидент стався в головній будівлі готельного комплексу, розташованого неподалік від міста Гранд-Рапідс. В результаті пожежі постраждали щонайменше 12 осіб.

Уточнюється, що на момент інциденту в будівлі перебували 113 жильців. Була проведена евакуація, на місці події працюють екстрені служби.