Придністровя отримало свого президента

Придністровя отримало свого президента

Президентом самопроголошеної Придністровської республіки став Вадім Красносєльський.

Джерело: Відомості

Голова так званого парламенту самопроголошеної Придністровської республіки Вадім Красносєльський переміг на президентських виборах. За нього проголосували майже 70% людей. Євґєній Шевчук, що досі був так званим “президентом”, набрав менше 19%.

46-річний Красносєльський із 2007 по 2012 рік був “міністром унутрішніх справ”. У листопаді торік він став депутатом самопроголошеного парламенту, а відтак у грудні очолив його.

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