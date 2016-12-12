Придністровя отримало свого президента

Голова так званого парламенту самопроголошеної Придністровської республіки Вадім Красносєльський переміг на президентських виборах. За нього проголосували майже 70% людей. Євґєній Шевчук, що досі був так званим “президентом”, набрав менше 19%.

46-річний Красносєльський із 2007 по 2012 рік був “міністром унутрішніх справ”. У листопаді торік він став депутатом самопроголошеного парламенту, а відтак у грудні очолив його.