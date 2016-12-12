Трамп: Китай мені не указ
Трамп прокоментував свою телефонну розмову з главою Тайваню Цай Інвень.
Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що не дозволить Пекіну вирішувати, розмовляти йому з главою Тайваню по телефону чи ні. Таким чином Трамп прокоментував свою телефонну розмову з главою Тайваню Цай Інвень, повідомляє Fox News.
Він висловив здивування тим, що хтось взагалі втручається в ці питання.
"Я не хочу, щоб Китай мені вказував", - заявив журналістам Трамп.
Він зазначив, що ніхто не може вирішувати за нього, на чий дзвінок йому відповідати, а на чий ні.
Раніше Трамп назвав свою розмову з Цай Інвень "дуже хорошим телефонною розмовою".
Нагадаємо, що республіканець Дональд Трамп здобув перемогу на виборах президента США, випередивши демократа Хілларі Клінтон.