Трамп: Китай мені не указ

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що не дозволить Пекіну вирішувати, розмовляти йому з главою Тайваню по телефону чи ні. Таким чином Трамп прокоментував свою телефонну розмову з главою Тайваню Цай Інвень, повідомляє Fox News.

Він висловив здивування тим, що хтось взагалі втручається в ці питання.

"Я не хочу, щоб Китай мені вказував", - заявив журналістам Трамп.

Він зазначив, що ніхто не може вирішувати за нього, на чий дзвінок йому відповідати, а на чий ні.

Раніше Трамп назвав свою розмову з Цай Інвень "дуже хорошим телефонною розмовою".

Нагадаємо, що республіканець Дональд Трамп здобув перемогу на виборах президента США, випередивши демократа Хілларі Клінтон.