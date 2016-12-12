Північна Корея погрожує захопити Сеул

На тлі оголошеного на минулому тижні імпічменту президента Південної Кореї Пак Кин Хе Пхеньян заявив про готовність у будь-який момент завдати удару по Сеулу.

Центральна партійна газета КНДР "Нодон сінмун" підкреслює: "Наші збройні сили і потужні стратегічні засоби чекають сигнальної ракети для фінальної атаки". У публікації наголошується, що терпіння КНДР досягло межі через військово-політичного тиск з боку США і Південної Кореї, спрямованого на припинення ядерної та ракетної програм Пхеньяну.

Напередодні північнокорейські ЗМІ повідомили про проведення в країні навчань частини спеціальних військ Корейської народної армії по захопленню президентської резиденції в Сеулі, точна копія якої була спеціально побудована на військовому полігоні, повідомляють Вести з посиланням на південнокорейське інформаційне агентство Рёнхап.

За даними агентства, дана редакція Пхеньяна стала відповіддю на недавні нові санкції, які були введені проти КНДР Радою Безпеки ООН і низкою окремих країн. Приводом для них стали проведене в Північній Кореї ядерне випробування і серія випробувальних пусків балістичних ракет.