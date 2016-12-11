У Чикаго через снігову бурю скасовано 955 авіарейсів

За даними NBC News, половина авіарейсів - вильоти, половина - прильоти. Аеропорт Мідуей в 13 кілометрах від міста також скасував ранкові рейси.

За минулу добу в Чикаго і прилеглих районах випало від 17 до 30 сантиметрів снігу. У зв'язку з цим до кінця вихідних у деяких районах штату Іллінойс оголошено штормове попередження.

Найближчим часом в регіоні похолодає до мінус 13 градусів за Цельсієм. За даними синоптиків Національної метеорологічної служби, похолодання принесе циклон "Сибірський експрес".