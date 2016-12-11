У Туреччині смертник підійшов до групи поліцейських і підірвав себе

Як повідомляє газета Milliyet, відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр країни Біна Йилдирим. За останніми даними, загинули 29 людей, поранені 166. Більшість - співробітники поліції. Як повідомив глава МВС, вибуховий пристрій був закладений в замінованому автомобілі. Його привели в дію за допомогою дистанційного керування.

Це було головна спортивна подія вихідних в Туреччині. За матчем провідних футбольних команд країни стежило понад мільйон осіб. Сорок тисяч знаходилися безпосередньо на стадіоні. Через кілька хвилин після того, як останні глядачі покинули арену, пролунав потужний вибух. Удари були чутні на площі Таксим. Вона знаходиться неподалік від району Бешикташ. Там проводить свої ігри однойменний клуб.

"Я зайшов в кафе і через п'ять хвилин почув вибух. Удари прозвучали з інтервалом в 30 секунд. Вони були дуже гучними. Я бачив вогонь. Я підійшов до палаючого поліцейського автобусаа і побачив, що всередині були поліцейські. Я думаю, поранених дуже багато. Це був дійсно дуже сильний вибух. В мечеті, де я працюю, вибило всі вікна ", - розповів очевидець.

Відразу після вибуху очевидці повідомили про стрілянину. З'явилася інформація про збройний напад на поліцейських. Пізніше з'ясувалося - стріляли самі правоохоронці. Намагалися навести порядок пострілами в повітря. Почерк виконавців говорить сам за себе: об'єктом нападу стали ті, хто обслуговував безпеку матчу. У момент атаки їх зміна добігала кінця. Поліцейські готувалися покинути територію, багато хто вже сидів в автобусах. Один з них знаходився у замінованій машині. Вибухівку привели в дію дистанційно.

"Це дуже гірка новина для нашої країни. Туреччина зіткнулася з подвійним терактом. Спочатку машина, яка перебувала біля стадіону, була підірвана дистанційно. А через 45 секунд смертник підійшов до групи поліцейських і підірвав себе. У результаті операції нам вже вдалося затримати десять чоловік" , - заявив глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу, повідомляють Вести.

Про другий вибух інформація досі залишається непідтвердженою. Вища рада з радіо і телебачення Туреччини ввела тимчасову заборону на висвітлення подробиць трагедії. Обмеження торкнулися інформацію про роботу слідчих і демонстрацію кадрів з місця події. Такі заходи влади останнім часом застосовують при кожному подібному інциденті. Президент країни вже назвав подію терактом.

Відповідальність за масове вбивство поки не взяла на себе жодна з організацій. При цьому список підозрюваних вельми обмежений.

Збіг чи ні - напередодні в парламент Туреччини надійшов пакет поправок до конституції. Якщо їх приймуть, країна перетвориться на президентську республіку. Те, що теракт міг стати відповіддю на можливе посилення повноважень глави держави - один з можливих мотивів терористів.