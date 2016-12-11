Майкл Макфол запропонував американським властям визнати телеканал RT і агентство Sputnik іноземними агентами

Майкл Макфол, посол США в Російській Федерації у 2011–2014 рр., запропонував американським властям визнати телеканал RT і агентство Sputnik іноземними агентами

За його словами, вони відкрито агітували під час передвиборної кампанії за одного кандидата - республіканця Дональд Трампа. Закони США не дозволяють іноземним урядам надавати фінансову підтримку кандидатам, зазначає Макфол. Його заява опублікована в The Wall Street Journal. У статті Макфол в цілому міркує про те, як Росія могла вплинути на минулі в США вибори, зокрема, про кібератаки, скоєні за вказівкою Москви проти американських політичних організацій. За його словами, хоча це і не могло вплинути на підрахунок голосів, але в майбутньому потрібно убезпечити процес голосування колегії вибірників.