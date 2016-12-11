У Китаї потяг збив шістьох працівників залізниці

Як мінімум шість працівників залізниці в Китаї померли після того, як під час роботи на шляхах їх збив вантажний потяг. Вони виконували роботи і не помітили його наближення. Про це повідомляє телекомпанія CCTV.

Відомо, що інцидент стався в центральній провінції Хенань.

На даний момент правоохоронці встановлюють, як поїзд опинився на колії швидкісної залізниці, де в цей час проводилися ремонтні роботи.