В Індонезії терористи намагалися підірвати палац президента
Спецназ затримав трьох екстремістів, які планували влаштувати вибух у неділю.
Співробітники правоохоронних органів Індонезії припинили дії екстремістів, які готували вибух президентського палацу. Спецназ затримав трьох підозрюваних в східному передмісті Джакарти.
Як повідомляє РІА "Новости", терористи планували привести в дію бомби в неділю, коли повинна була відбутися церемонія зміни охорони варти охороною президента.
У цей час резиденція президента відкрита для публіки. За попередніми даними, злочинці хотіли підірвати бомбу, начинену 3 кілограмами вибухівки ТАТР.