В Індонезії терористи намагалися підірвати палац президента

Співробітники правоохоронних органів Індонезії припинили дії екстремістів, які готували вибух президентського палацу. Спецназ затримав трьох підозрюваних в східному передмісті Джакарти.

Як повідомляє РІА "Новости", терористи планували привести в дію бомби в неділю, коли повинна була відбутися церемонія зміни охорони варти охороною президента.

У цей час резиденція президента відкрита для публіки. За попередніми даними, злочинці хотіли підірвати бомбу, начинену 3 кілограмами вибухівки ТАТР.