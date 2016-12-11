У Нігерії завалилась церква: до 200 загиблих

Раніше місцеві ЗМІ повідомили про 60 жертв. За останніми даними, цифра може зрости, щонайменше, до 200.

Під час НП в будівлі знаходилися сотні людей. Вони прийшли на церемонію рукоположення єпископа, передає "Росія 24". Серед постраждалих могли бути високопоставлені чиновники. Уже відомо, що врятуватися вдалося губернатору штату. Йому допомогли охоронці. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Раніше повідомлялося, що причиною того, що сталося могло послужити те, що церква була недобудована, так як будівельники поспішали закінчити роботи до проведення церемонії.