У Мексиці затримано племінника наркобарона Коротуна

Затримання Коротуна

У Мексиці поліцейські затримали племінника наркобарона Хоакіна Гусмана Лоері на прізвисько Коротун. Про це повідомляє агентство РІА "Новости".

Відзначається, що 24-річного Альфредо Бельтрана Гусмана правоохоронці затримали в мексиканському місті Сапопан. За інформацією поліції, він знаходився в оточенні чотирьох супутників.

Глава наркокартелю "Сіналоа" Коротун вважається одним з найпомітніших лідерів злочинного світу Мексики. На початку січня цього року він втретє попався в руки правоохоронних органів.