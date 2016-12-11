Бойовики ІДІЛ захопили сирійську Пальміру

“Ісламська держава” дев‘ять місяців тому втратила стародавнє місто в пустелі, яке утримувала до того 10 місяців.

Контроль над ним у березні перебрали сирійські урядові війська, але на початку тижня група джихадистів знову розпочала наступ в напрямку Пальміри, звідки тікають мешканці.

Активісти Координаційного центру Пальміри повідомляють, що бойовики увійшли в північні і західні райони після того, як захопили військовий склад, урядові позиції, нафтові родовища і стратегічні висоти в околицях.

Вважається, що відновлення контролю над Пальмірою, яка охороняється ЮНЕСКО, стане знаковою і символічною перемогою для “Ісламської держави” після кількох місяців втрат по всій Сирії.