Під час вибуху у Стамбулі загинуло 29 людей і поранено 166

За інформацією уряду, загинули 29 людей і поранено 166.

Чиновники кажуть, що автомобілі були начинені вибухівкою терористами-смертниками цілеспрямовано.

Вибух стався у центрі міста неподалік стадіону футбольного клубу “Бешікташ” після закінчення матчу між двома командами Туреччини.

Озброєні поліцейські блокували вулиці навколо Vodafone Arena.

Поліція оточила прилеглі квартали і всі траси, що ведуть до стадіону. Запроваджено посилені заходи безпеки, інформує ВВС.

Член Кабінету назвав вибух у Стамбулі терористичним нападом. Про це у Твіттері написав міністр транспорту країни Ахмет Арслан.

Хоча деякі агенції передають, що відразу після нападу турецька Рада контролю над ЗМІ заборонила подавати інформацію про інцидент як терористичний напад.