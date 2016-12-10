У центрі Афін відбулася перестрілка, є поранені

Чоловік відкрив вогонь по співробітнику поліції в центрі Афін. Інцидент стався вдень 10 грудня на площі Омонія. Як повідомляє Афінське агентство новин, злочинець поранив поліцейського під час перевірки документів і потім застрелився.

Відзначається, що нападник тричі вистрілив в поліцейського, а потім спробував сховатися. За рогом будинку, куди він забіг, чоловік наклав на себе руки.

За інформацією поліції, злочинцем виявився 38-річний Теофілос Лазаракіс, який відбував довічне ув'язнення за вбивство жінки під час пограбування в 2004 році.

Йому кілька днів тому дали відпустку з в'язниці, куди він повинен був повернутися 6 грудня, але не повернувся.