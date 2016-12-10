У болгарському Хітрино, де вибухнули цистерни з газом, оголошена повна евакуація (відео)

У болгарському селі Хітрино оголошена повна евакуація населення після великої аварії, що сталася на залізниці.

Вранці 10 грудня потяг, що перевозив цистерни зі зрідженим газом, зійшов з рейок. В результаті аварії деякі з цистерн вибухнули.

Жертвами вибуху стали п'ять чоловік, число поранених досягло 29 чоловік, зруйновано не менше 50 житлових будинків та інших будівель, в тому числі будівлю вокзалу.