ЦРУ: Росія втручалася у президентські вибори у США

Як пише видання Washington Post, такого висновку дійшли у ЦРУ.

Посилаючись на неназваних посадовців, які отримали конфіденційний висновок ЦРУ, вашингтонське видання повідомляє, що спецслужба встановила, хто передавав сайту WikiLeaks тисячі електронних листів, викрадених з керівних органів Демократичної партії та кампанії Гілларі Клінтон.

Встановлені особи начебто були відомі спецслужбам і вони пов‘язані з російською владою.

Засновник інтернет-сайту WikiLeaks Джуліан Ассанж запевнив, що російський уряд не був джерелом, звідки його сайт отримав матеріали передвиборчого листування демократів.

Сам Дональд Трамп казав, що за кібератаками може стояти будь-хто: Росія, Китай чи доморощені хакери.

Речник Білого Дому раніше сказав, що Барак Обама цього тижня доручив розвідці подати до кінця його терміну на посаді “повний огляд” кібератак, пов‘язаних з минулою передвиборчою кампанією.