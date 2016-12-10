ЦРУ: Росія втручалася у президентські вибори у США
Росія втручалася у президентські вибори у США, аби посприяти перемозі Дональда Трампа.
Як пише видання Washington Post, такого висновку дійшли у ЦРУ.
Посилаючись на неназваних посадовців, які отримали конфіденційний висновок ЦРУ, вашингтонське видання повідомляє, що спецслужба встановила, хто передавав сайту WikiLeaks тисячі електронних листів, викрадених з керівних органів Демократичної партії та кампанії Гілларі Клінтон.
Встановлені особи начебто були відомі спецслужбам і вони пов‘язані з російською владою.
Засновник інтернет-сайту WikiLeaks Джуліан Ассанж запевнив, що російський уряд не був джерелом, звідки його сайт отримав матеріали передвиборчого листування демократів.
Сам Дональд Трамп казав, що за кібератаками може стояти будь-хто: Росія, Китай чи доморощені хакери.
Речник Білого Дому раніше сказав, що Барак Обама цього тижня доручив розвідці подати до кінця його терміну на посаді “повний огляд” кібератак, пов‘язаних з минулою передвиборчою кампанією.