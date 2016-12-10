Влада Білорусі звинуватила російські ЗМІ в негативному ставленні до білорусів

Аналіз інформаційного простору показав, що останнім часом почастішали факти появи в ЗМІ і Інтернеті матеріалів тенденційного, а часом і відверто деструктивного характеру щодо Білорусі, державної влади країни і білоруського народу, - заявила міністр інформації Лілія Ананіч. Раніше повідомлялося, що Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи про розпалювання національної ворожнечі проти трьох російських журналістів з видань Регнум, Лента.Ру і Eurasia Daily Дмитра Алімкіна, Юрія Павловця і Сергія Шиптенка. Вони були заарештовані.