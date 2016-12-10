Більше 1200 бойовиків склали зброю і покинули Алеппо

1217 бойовиків склали зброю і залишили Алеппо вранці в суботу. За першу половину дня з міста також вивели 20 тисяч мирних жителів. Про це повідомляє РЕН.ТВ, посилаючись на офіційного представника Міноборони РФ Ігора Конашенкова.

Були організовані гумкоридори в районі Карім-Хун і Ель-Махаяр.

Всього за останні дві доби з районів східного Алеппо було виведено вже близько 50 тисяч мирних жителів, який потребують гумдопомоги.