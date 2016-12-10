ЗМІ: Спецслужби схопили психопата-переслідувача Іванки Трамп

Ним виявився Джастін Масслер, який провів 6 місяців у в'язниці, передає TMZ.

Після в'язниці чоловіка було поміщено до психіатричної лікарні в штаті Невада, звідки він втік минулого місяця. Як зазначає джерело видання, в Нью-Йорк він прибув через кілька днів після втечі, а його брат забронював йому номер в готелі.

Готель, де зупинився переслідувач, знаходився всього в кварталі від Trump Tower.