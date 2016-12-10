Терористками-смертницями, що підірвали себе на ринку, виявились школярками

Раніше повідомлялося від 30 жертви і 57 постраждалих.

Як уточнюється, два вибухи прогриміли вдень 9 грудня на ринку в населеному пункті Мадагалі. За версією влади, їх здійснили терористки-смертниці, що належать до ісламістського угруповання "Боко Харам", що діє в країні. Обидві смертниці були школярками, передає ТАРС.

"Боко харам" - терористичне угрупування, що діє в північному і північно-східному регіонах Нігерії. Його бойовики здійснюють напади також і на територіях сусідніх країн - Камеруну, Нігеру і Чаду. "Боко харам" домагається введення норм шаріату і створення ісламського халіфату на території Нігерії.

У період з 2009 року бойовики "Боко харам" в країнах басейну озера Чад вбили щонайменше 20 тисяч осіб і викрали десятки тисяч людей. У березні 2015 року "Боко харам" принесла присягу на вірність терористичної організації "Ісламська держава".