Сирія: Росія атакує з повітря Алеппо

Бомбардування Алеппо відновилось і триватиме доки там залишатимуться бійці опозиції. Про це у п‘ятницю заявив міністр закордонних справ Росії.

Цього ж дня сирійська армія оприлюднила відео потужних обстрілів вже напівзруйнованого кварталу Забдіях у південній частині Алеппо.

Наземні війська президента Ассада за підтримки російської авіації поволі вичавлюють повстанців із підконтрольних опозиції районів міста.

Тим часом Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, що закликає до негайного перемир‘я.

“Це криза, яка стала соромом нашого часу. Однак її вирішення цілком у наших руках. Щоб зробити це, ми повинні показати справжню турботу про життя людей. Ми повинні поважати не лише права, а й елементарну людську гідність", - заявив представник Канади в ООН Марк-Андре Бланшар.

“Канадська делегація каже про зацікавленість у процвітанні сирійського народу, як і ціла низка співавторів резолюції. Однак усі вони запроваджують односторонні примусові економічні санкції, які в першу чергу шкодять сирійським громадянам та перешкоджають сирійському урядові забезпечувати щоденні потреби сирійців”, - відповів йому представник Сирії в ООН Башар Джафарі.

Резолюцію про негайне перемир‘я у Сирії підтримали 122 країни, 13 проголосували проти і 36 держав утримались.